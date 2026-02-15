Rusia derriba 156 drones ucranianos en las últimas diez horas

En dos reportes publicados en la mañana de hoy, el mando militar informó primero de la neutralización de 68 drones entre las 23:00 hora local de la víspera (20:00 GMT) y las 07:00 hora local (04:00 GMT) y después de otros 88, las dos horas siguientes.

Las regiones afectadas, según Defensa, fueron Krasnodar, la anexionada península de Crimea, Kursk, Stávopol, Astracán, Adigueya, Briansk y Volgogrado.

También fueron interceptados drones sobre los mares Negro y Azov.

Según el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, a consecuencia del ataque resultaron heridas dos personas y se desató un incendio que abarcó una superficie de 2.200 metros cuadrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la localidad de Volna de esta región resultaron dañados un depósito de hidrocarburos, varios almacenes y terminales, señaló Kondrátiev en Telegram.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques de drones y misiles contra sus retaguardias, con el objetivo de dañar las instalaciones energéticas mutuas.