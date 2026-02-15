Siria afirma haber tomado el control de base militar en noreste en coordinación con EEUU

"El Ejército Árabe Sirio tomó el control de la base militar de Al Shaddadi, en la zona rural de Al Hasakah, tras coordinarse con la parte estadounidense", dijo el departamento de Medios del Ministerio de Defensa de Siria en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias oficial siria SANA.

La nota no aportó más detalles y, hasta el momento, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) tampoco ha comentado acerca de esta operación en la base de Al Shaddadi, donde se encontraban las fuerzas estadounidenses que forman parte de la coalición internacional que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Esto tiene lugar tres días después de que el Ejército sirio asumiera también el control de la estratégica base militar estadounidense de Al Tanf, en la triple frontera con Irak y Jordania.

El CENTCOM dijo entonces que sus fuerzas abandonaron la base el miércoles como parte de una transición "deliberada" de la misión internacional que lidera en Siria e Irak la lucha contra el Estado Islámico.

Estos movimientos se producen en el marco de una decisión anunciada el pasado año por la que la coalición antiterrorista concentrará sus posiciones en el país árabe, dado que ya han pasado casi siete años de la derrota territorial del EI en Siria en marzo de 2019.

Asimismo, tienen lugar dos semanas después de que el Gobierno sirio y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) alcanzaran un acuerdo sólido para la integración estatal de la región nororiental del país, donde Washington mantenía sus principales bases.

Damasco se unió a la coalición internacional contra el EI a finales de 2025 y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ya adelantó en enero que su país no tiene interés en mantener una presencia "a largo plazo" en el país árabe.