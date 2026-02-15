Wang Yi celebra la "decisión correcta" de Canadá al apostar por un acercamiento a China

Wang se reunió este sábado con Anand en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio chino de Asuntos Exteriores, que apunta que su titular habló de los "resultados fructíferos" de la reciente visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, al gigante asiático.

El resultado de ese viaje fue un consenso para "construir un nuevo tipo de asociación estratégica" entre China y Canadá, ante lo cual Pekín está dispuesto a "reiniciar los intercambios y la cooperación en diversas áreas" y a "eliminar las interferencias" en las relaciones, en aparente referencia a Estados Unidos.

Siempre según el comunicado chino, ya que por el momento ni Ottawa ni Anand se han pronunciado al respecto de la reunión, la ministra coincidió en que el viaje de Carney fue "muy exitoso" y que abrió una "nueva era" en los lazos con Pekín.

Tras su entrevista con el presidente chino, Xi Jinping, Carney anunció acuerdos para permitir la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos al año con un arancel del 6,1 % en lugar del 100 % anterior, y una reducción por parte de Pekín a los gravámenes a la colza canadiense hasta el 15 %, frente al 84 % que se aplicaba, así como la retirada de tasas a guisantes, langostas o cangrejos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, Ottawa se comprometió a llevar a cabo "ajustes positivos en las medidas unilaterales" que adoptó también contra productos de acero y aluminio o en ciertos casos relativos a las inversiones chinas y a las operaciones de empresas del país asiático en Canadá, agregó entonces la Cancillería china.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Semanas más tarde, China anuló la sentencia de muerte impuesta en 2019 contra un ciudadano canadiense condenado por tráfico de drogas.

El acercamiento de Canadá con China no fue bien recibido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien amenazó con nuevos aranceles a su segundo socio comercial y aseguró que, de firmar un acuerdo de libre comercio con Pekín -extremo desmentido por Ottawa-, "China se comerá a Canadá, la devorará por completo".

La visita de Carney a China se produjo tras años de fricciones derivadas de disputas comerciales y de seguridad, y en un momento en que Ottawa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales.

Los vínculos entre China y Canadá comenzaron a tensarse a partir de 2018, cuando Ottawa arrestó a Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, a lo que Pekín respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La situación mejoró parcialmente en 2021 con la liberación de Meng, Kovrig y Spavor, pero en 2023 volvió a empeorar cuando la inteligencia canadiense denunció injerencias de Pekín en sus elecciones generales y expulsó a un diplomático chino.