El Gobierno español anuncia un plan de inversiones para construir 15.000 viviendas al año

"Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", dijo el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión.

España Crece se financiará con 13.300 millones de euros de fondos europeos Next Generation, de los que 2.000 millones se destinarán a la construcción de vivienda, una cifra que llegará a 14.000 millones sumando la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según explicaron fuentes gubernamentales.

En total, España Crece aspira a movilizar 120.000 millones de inversión sumando la aportación del sector privado, de lo que 60.000 millones corresponderán a préstamos del ICO.

"El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", añadió Sánchez.

El presidente insistió en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró que España Crece va a abordar "el principal problema social, que es el acceso a la vivienda", y para ello se van a poner "todas las capacidades y esfuerzo necesario.

Acceder a la compra de una vivienda en solitario en España requiere destinar entre ocho y nueve años de salario íntegro, mientras que una pareja necesita destinar la totalidad de su salario conjunto durante algo más de cuatro años, según un reciente estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

La vivienda volvió a ser en 2025 uno de los temas candentes en España, fruto de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y la continua subida de los precios, que siguen agravando los problemas de acceso para buena parte de la población.

En el tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre registró un incremento interanual del 12,1 % hasta alcanzar un valor medio de 2.153,4 euros por metro cuadrado, el mayor importe registrado en la serie histórica de la estadística del Ministerio de Vivienda, que arrancó en 1995.

En enero pasado, Sánchez anunció su intención de aprobar un decreto ley con tres medidas que recogen incentivos para los propietarios de viviendas que no suban el precio a sus inquilinos e iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.