El presidente indonesio viaja a Washington para asistir a la reunión de la Junta de Paz

"El jefe de Estado y su comitiva partieron de la base aérea Halim Perdanakusuma (Yakarta) el lunes", anunció la Secretaría Presidencial en un comunicado.

El primer encuentro de la Junta de Paz está programado para el jueves 19 de febrero en Washington, cuando se espera que sus miembros anuncien formalmente que destinarán más de 5.000 millones de dólares a "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la devastada Gaza, según avanzó Trump en su red Truth Social la víspera.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la organización, que celebró su reunión fundacional en Davos (Suiza) en enero, mientras casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse, al considerar que debilita a la ONU.

Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, señaló la semana pasada que utilizaría su membresía permanente en la Junta "para alentar activamente la participación de la Autoridad Palestina y garantizar que todo el proceso siga orientado hacia los intereses palestinos", en cuanto a la situación en Gaza.

El Ejército del país asiático sostiene que podría enviar hasta 8.000 soldados para una futura misión de paz en Gaza, tras iniciar el entrenamiento de unidades para un eventual despliegue, dijeron a EFE fuentes de Defensa la semana pasada.

En Washington, Prabowo prevé reunirse bilateralmente con Trump "para abordar el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y EE. UU., así como la cooperación estratégica en diversos ámbitos", según la Secretaría Presidencial.

Se espera que el líder indonesio, que viaja junto con el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, firme allí un acuerdo comercial con EE. UU., después de que Trump redujera en julio del 32 al 19 % los gravámenes para los bienes procedentes de la principal economía del Sudeste Asiático.

El ministro indonesio de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, aseguró el miércoles que "aún no se ha firmado nada", y que se hará en una fecha cercana a la reunión de la Junta, sin concretar cuándo.

Trump dijo en julio que el pacto con Indonesia incluye acceso por parte de Washington a los "valiosos minerales críticos" del país, que cuenta con las mayores reservas de níquel del planeta, así como compromisos para la compra de aeronaves y energía estadounidenses.

Yakarta ha calificado el viaje de Prabowo de un "esfuerzo diplomático" con el que Indonesia busca fortalecer su posición en la dinámica geopolítica mundial.