ICAN: Cualquier acuerdo duradero sobre Ucrania debe implicar desnuclearización de Europa

"Instamos a quienes se reúnen esta semana a reconocer el papel que desempeñan las armas nucleares en la generación de desconfianza e inseguridad en Europa. Redoblar la apuesta por la 'disuasión', como se escuchó el fin de semana en (la Conferencia de Seguridad de) Múnich, sólo puede aumentar el riesgo", afirmó la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Park.

ICAN, coalición de la sociedad civil que ganó el Nobel de la Paz en 2017, añadió en referencia a la Conferencia de Seguridad celebrada el fin de semana en la ciudad alemana que los comentarios de los líderes europeos en favor de reforzar las armas atómicos han aumentado las tensiones "y el riesgo de una guerra nuclear en el continente".

La coalición reconoció que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue en Múnich una "notable excepción" en esa retórica a favor del rearme nuclear.

En las negociaciones del martes y miércoles en Ginebra, la delegación rusa estará encabezada por el asesor cultural del presidente Putin, Vladímir Medinski, político de 'línea dura' que lideró negociaciones anteriores en Turquía, mientras que por parte ucraniana acudirá su principal negociador, Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estados Unidos se sentará también en la mesa de negociaciones, después de haberse reunido en la misma ciudad suiza el pasado noviembre, entonces únicamente con ucranianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A diferencia de 2025, no acudirá a Ginebra el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por lo que la delegación estará liderada por Steve Witkoff, enviado espacial de la Casa Blanca, y por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.