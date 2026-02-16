Trump atribuye a la política la defensa de Maduro hecha por Rodríguez, y dice entenderla

Preguntado en el avión presidencial por esas declaraciones de Rodríguez, hechas en una entrevista la semana pasada con el canal estadounidense NBC, Trump opinó que "probablemente ella tiene que decir eso", y acto seguido, especificó que "políticamente, quizás ella tiene que decir eso".

"La relación con Venezuela... Está haciendo un gran trabajo, y entiendo completamente esa declaración", insistió.

Rodríguez concedió a NBC la semana pasada la primera entrevista a un medio estadounidense tras la captura y detención de Maduro el 3 de enero en Caracas por parte de EE.UU., que lo ha acusado de delitos de narcotráfico y corrupción y lo mantiene en custodia en una prisión de Nueva York.

"Le puedo decir que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Le digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes", declaró Rodríguez en el programa de entrevistas 'Meet The Press' el pasado jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodríguez afirmó que está decidida a convertir Venezuela en un gran productor de crudo a la altura de EE.UU. o Arabia Saudí, y a su vez defendió que la nueva ley de hidrocarburos no es tanto un paso hacia la desnacionalización del sector petrolero, sino una manera de distribuir mejor los dividendos entre la población.