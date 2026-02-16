Una comisión contra la "impunidad" vigilará casos de abuso sexual y pederastia en Bolivia

"No importa si es un expresidente, no importa si es un sacerdote, si es un pastor, si era un profesor o un scout, no tiene que volverse a replicar la impunidad. Todos los que cometen un delito sexual tienen que responder de manera igual ante la ley", señaló Echeverría.

La viceministra indicó que la 'Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales' ya trabaja en una planificación para asignar tiempos de "escucha" a las víctimas, para posteriormente "indagar y fiscalizar" los procesos con evidente impunidad y retardación de justicia.

"Nosotros (sobre el viceministerio) vamos a hacer seguimiento, monitoreo, y lo que les corresponde a los parlamentarios es fiscalizar", precisó.

La viceministra destacó el proceso por trata agravada de personas contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), relacionado con una menor de edad con la que tuvo un hijo mientras era mandatario de Bolivia, en 2016, y por el que hay una orden de aprehensión pendiente.

"Tenemos que darle una respuesta al país en el caso de Evo Morales, hay una orden de aprehensión que tiene que ser ejecutada, hay una víctima que era menor de edad", mencionó Echeverría.

Desde finales de 2024, Morales se mantiene en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, rodeado por una multitud de seguidores para evitar que se ejecute dicha orden de captura.

El exgobernante lleva más de un mes sin tener apariciones públicas por complicaciones de salud debido a que contrajo dengue, aunque un parlamentario de la oposición denunció que Morales presuntamente salió de Bolivia y está en México, una versión que no ha sido confirmada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Otros casos están relacionados con hechos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos, algunos ya fallecidos, miembros en su mayoría de la Compañía de Jesús.

A mediados del año pasado se sentenció a un año de prisión a dos exprovinciales jesuitas, los españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, por el delito de encubrimiento en los abusos que cometió el sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

Las denuncias por pederastia contra jesuitas en Bolivia han estado en la mira después de que el medio español El País publicó, el 30 de abril de 2023, una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró contra decenas de niños cuando dirigió el Colegio Juan XXIII desde 1971.

Entre los procesos pendientes está el del jesuita español Luis María Roma, que falleció en 2019, seis meses después de que la orden inició una investigación interna sobre abusos a menores que mantuvo en secreto.

En febrero de 2019, EFE dio a conocer el caso del cura Roma por una denuncia de un exmiembro de la orden que pidió el anonimato, con base en una treintena de fotografías en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre seis y doce años, cuyas víctimas figuran en decenas de descripciones que el sacerdote también registró en su diario.

Entre los procesos que quedaron pendientes está el que involucra a un exsacerdote que escapó a Uruguay y que fue acusado en 2007 de abusar de decenas de niños en un internado en Cochabamba y cuya extradición a Bolivia quedó frustrada hace unos meses.

Además, están los supuestos abusos de un instructor del movimiento Scout cometidos contra menores, en La Paz, que datan de hace más de dos décadas.