Azerbaiyán condena a 20 años de cárcel al ex primer ministro de Nagorno Karabaj

"El Tribunal Militar de Bakú dictó sentencia contra el ciudadano armenio Rubén Vardanián, acusado por varios artículos del Código Penal de Azerbaiyán, incluyendo crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo, financiamiento de terrorismo y otros delitos graves", informó la agencia Haqquin.

La corte le condenó a 20 años de privación de libertad, aunque la Fiscalía azerbaiyana había solicitado cadena perpetua.

Vardanián, que asumió la jefatura del Gobierno en noviembre de 2022, fue destituido en febrero de 2023 tras la negativa del presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, a negociar con esta autoproclamada república mientras éste no renunciara al cargo.

No obstante, el oligarca, que había renunciado a la ciudadanía rusa para convertirse en primer ministro del Karabaj, permaneció en el territorio tras su dimisión, tras lo que fue apresado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 5 de febrero la Justicia ya condenó a cadena perpetua a varios dirigentes karabajíes, incluyendo al expresidente, Araik Harutiunián; el exministro de Defensa, Levón Mnatsakanián; el exministro de Exteriores, David Babaián; el expresidente de Parlamento karabají, David Ishjanián, así como el comandante adjunto del Ejército, David Manukián.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, los exlíderes de la república, Arkadi Gukasián y Bako Sahakián, fueron condenados a 20 años de prisión, en vista de tener más de 65 años, circunstancia que no permite condenarlos a perpetua, según la agencia Azertag.

Todos los condenados fueron apresados a finales de 2023 tras una operación militar azerbaiyana en Nagorno Karabaj, que acabó con la capitulación de las autoridades del pequeño enclave.

Ninguno de los acusados ha reconocido su culpa, mientras que los medios armenios han tachado el juicio en Bakú de "farsa".

Según la legislación azerbaiyana, los condenados, acusados de delitos tan graves como financiación de terrorismo, asesinatos, torturas y toma ilegal de poder, entre otros cargos, pueden recurrir los fallos.

Según Vardanián, cuya liberación fue exigida por varias personalidades del mundo de la cultura y los negocios, el proceso judicial en Bakú es un intento de castigar a todas las personas que querían ayudar a Nagorno Karabaj y a su población armenia.

La república de Nagorno Karabaj, creada en 1991 tras un referéndum apoyado por el 99,98 % de la población, fue disuelta el 1 de enero de 2024 por un decreto de su último presidente, Samvel Shajramanián, después de que el ejército azerbaiyano se hiciera con el control del montañoso territorio.