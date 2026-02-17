Bélgica convoca al embajador de EEUU tras sus acusaciones "inaceptables" de antisemitismo

"Cualquier insinuación de que Bélgica es antisemita es falsa, ofensiva e inaceptable. (...) Un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, nuestros representantes electos y la independencia de nuestro sistema judicial. El embajador (estadounidense, Bill White) ha sido convocado de inmediato a una reunión este martes", escribió Prévot en una publicación en redes sociales.

Previamente, el diplomático norteamericano había arremetido contra el Estado belga por el "procesamiento ridículo y antisemita" de tres mohelim (practicantes de la circuncisión ritual) en Amberes, al norte de Bélgica, que vio como una forma de "acoso a la comunidad judía". "Están haciendo lo que han sido entrenados para hacer durante miles de años", defendió.

En mayo, la policía de Amberes realizó una serie de redadas contra practicantes acusados ​​de realizar circuncisiones religiosas en bebés sin tener licencia médica. Si bien ninguna ley belga regula específicamente estas prácticas, la legislación exige de forma general que todos los procedimientos médicos sean realizados por un profesional de la salud con licencia.

White afirmó que hablaba en nombre del presidente estadounidense, Donald Trump; del vicepresidente, J. D. Vance; y del secretario de Estado, Marco Rubio; cuando pedía a Bélgica que "hiciera un mejor trabajo" en este asunto y que introdujese una "disposición legal" que permita a los mohelim "ejercer sus funciones" en el país.

El titular de Exteriores belga respondió que "la legislación belga permite la circuncisión ritual cuando la realiza un médico cualificado bajo estrictas normas de salud y seguridad" y que se abstiene de comentar "el caso específico" de Amberes porque "está sujeto a una investigación judicial" que aún sigue en curso.

En el choque diplomático, el estadounidense señaló directamente al ministro de Salud belga, Frank Vandenbroucke, a quien calificó como "muy grosero".

"Estamos en 2026, deberías entrar en el siglo XXI y permitir que nuestras familias judías hermanas en Bélgica ejerzan legalmente sus libertades religiosas. Frank, no "'esperes a que este caso termine", escribió White.

Incluso rescató la histórica alianza entre ambos países en la Primera y Segunda Guerra Mundial: "Es evidente que te disgusta Estados Unidos, el país que luchó y donde decenas de miles de hijos de nuestra nación murieron por la libertad de Bélgica dos veces".

Estos mensajes son otra de las razones por las que Prévot decidió convocar hoy a White: "Los ataques personales contra un ministro belga y la injerencia en asuntos judiciales violan las normas diplomáticas básicas".