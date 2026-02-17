Bruce Springsteen anuncia una gira de 20 conciertos en EE. UU. y carga contra Donald Trump

"Estaremos rockeando en su ciudad en celebración y en defensa de la democracia estadounidense, la libertad, la Constitución y el sueño americano, todo ello bajo el ataque de nuestro aspirante a rey y su gobierno corrupto en Washington D.C.", afirmó Springsteen en redes sociales haciendo referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien ha sido crítico en diversas ocasiones.

Springsteen señaló que el país vive "tiempos oscuros, perturbadores y peligrosos".

"Pero no se desesperen, la caballería viene en camino. Todos, sin importar sus ideas políticas o en lo que crean, son bienvenidos. Así que salgan y unanse a la nación de la República Libre Unida de E Street para una primavera estadounidense de rock y rebelión", agregó el cantante.

Se trata de una gira conjunta entre Bruce Springsteen y la E Street Band que llevará el nombre de la canción 'Land of Hope and Dreams', publicada en 2001.

La gira estadounidense empezará el 31 de marzo con un concierto en Mineápolis y bajará el telón el 27 de mayo en Washington D.C.

La ciudad que acogerá más citas será Nueva York -dos en el Madison Square Garden y una en Brooklyn-, seguida por Inglewood (California), que acogerá dos conciertos.

La ruta por el país también contará con eventos de un solo día en San Francisco, Phoenix, Atlanta, Texas, Chicago, Boston o Filadelfia, entre otras ciudades.

El pasado 28 de enero, Springsteen lanzó la canción 'Streets of Minneapolis' en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen, conocido por su música con mensaje político, ha criticado fuertemente las políticas de Trump desde 2016 y el año pasado publicó el Extended Play (EP) en directo 'Land of Hope & Dreams', que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".