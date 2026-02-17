Dos congresistas de derecha y dos de izquierda buscan presidir Perú tras la censura a Jerí

Las postulaciones fueron oficializadas en sendos oficios enviados antes del plazo límite de las 18:00 horas de este martes (23:00 GMT) al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.

La postulación de Alva, quien ya presidió el Congreso en el período 2021-2022, fue presentada por el vocero parlamentario del partido derechista Acción Popular (AP), Edwin Martínez.

Alva es una abogada de 58 años que milita en AP, un partido que ha ocupado en tres ocasiones la Presidencia peruana, con su fundador Fernando Belaúnde en los períodos 1963-1968 y 1980-1985, y el parlamentario Valentín Paniagua al frente del Gobierno de transición, entre 2000 y 2001, tras la renuncia de Alberto Fujimori (1990-2000)

La candidatura de Acuña, de 68 años y hermano del empresario y actual candidato presidencial César Acuña, fue presentada por el vocero de la bancada ultraconservadora de Honor y Democracia, Jorge Montoya.

Acuña es un ingeniero civil y empresario que ingresó al Congreso como representante del partido de su hermano, el derechista Alianza Para el Progreso (APP), aunque luego se alejó por discrepancias y pasó por varias bancadas hasta unirse a la de Honor y Democracia, conformada en gran parte por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

La postulación de Reymundo, un sociólogo de 73 años, fue presentada por la portavoz legislativa del izquierdista Bloque Democrático Popular, Ruth Luque.

Reymundo fue alcalde en los años 80 del distrito de Chilca, en la región centro andina de Huancayo, por la alianza Izquierda Unida, y también congresista en el período 2006-2011 por el partido centrista Unión por el Perú, antes de volver al actual parlamento por el partido izquierdista Juntos por el Perú.

La candidatura de Balcázar, un abogado de 83 años, fue presentada por el portavoz del partido marxista Perú Libre, Flavio Cruz.

Balcázar, quien fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú, llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con el candidato Pedro Castillo, quien luego fue destituido y actualmente purga condena por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.

El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 hora GMT), al nuevo presidente interino del país, después de que este martes censuró a Jerí por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que antes tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía desde octubre pasado la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), por lo que su sucesor deberá dirigir el Ejecutivo de forma interina hasta ceder el mando el próximo 28 de julio al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, convocadas para el 12 de abril.