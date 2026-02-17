El ministro de Exteriores checo irá de observador a la reunión de la Junta de Paz de Trump

Así lo confirmó este martes a los medios checos el portavoz de la diplomacia checa, Adam Čörgő, después de que el país recibiera la invitación a formar parte de la denominada Junta, algo que Praga ha declinado considerar por razones presupuestarias.

La coalición de Gobierno, formada por populistas, ultranacionalistas y eurocríticos ha acordado que enviará a Macinka a la reunión inaugural.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la organización, que celebró su reunión fundacional en Davos (Suiza) en enero.

Durante su visita a EE.UU., se espera que Macinka se reúna con miembros del laboratorio de ideas conservador Heritage Foundationn, según el portal de política Seznam Zprávy.

