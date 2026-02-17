Gobierno español denuncia que en 11 días la IA de X generó 3 millones de desnudos

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, señaló que a partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales.

"No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto", advirtió Saiz, que ha alertado de que "está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad y de su libertad".

Según informó el Ministerio de Juventud e Infancia, en apenas 11 días, la IA de X generó más de 3 millones de fotos de desnudos, incluyendo 23.000 de niños y niñas, hechos que han provocado "una enorme alarma social" y que ponen en riesgo la salud mental, el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

El Consejo de Ministros español invocó el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Gobierno puede pedir a la Fiscalía que promueva ante la Justicia "las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dicho precepto, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, deberá convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, un órgano que la asiste en materia doctrinal y técnica.

Una vez oído el criterio de la Junta, la fiscal general debe resolver "sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas" y exponer "su resolución al Gobierno de forma razonada".

El informe presentado hoy en el Congreso de Ministros explica que las herramientas de inteligencia artificial integradas en las redes sociales no sólo están permitiendo crear imágenes sexuales de apariencia realista a partir de fotografías de personas menores de edad, sino que, además, contribuyen, gracias a la configuración algorítmica, a su difusión masiva e indiscriminada en el entorno digital.