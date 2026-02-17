Los reyes conmemoran que la Constitución de 1978 es la más longeva de España

En una ceremonia con las dos Cámaras (Congreso y Senado) y la presencia del Gobierno en pleno, además de otras personalidades políticas del periodo de la transición desde la dictadura a la democracia, Felipe VI aseguró que la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla y defendió la vigencia del ordenamiento constitucional pese a "los tiempos difíciles e inciertos, que hacen aún más visibles las imperfecciones que, como toda obra humana, tiene nuestro marco normativo".

El monarca destacó que no hay que caer "en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano".

Y por eso pidió "visión y perspectiva": "El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos", pronosticó.

La Constitución de 1978 se convierte esta semana en la que más tiempo ha estado en vigor en España, desde la primera Carta Magna aprobada en 1812, en un país donde sus avatares políticos han dejado un total de ocho constituciones en poco más de 200 años.

Antes que el monarca, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hizo un llamamiento a no bajar la guardia y proteger la Constitución del 78 frente a la "erosión" institucional que atraviesa el mundo y que amenaza, dijo, con convertir a las democracias en meras estructuras vacías.

Coincide con ella el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy, en un mensaje publicado en la red social X tras asistir al acto, pidió seguir defendiendo la Constitución "frente a cualquier amenaza", a fin de garantizar los derechos y libertades que se recogen en ella.

Tras el acto, Felipe VI y la reina Letizia visitaron una muestra fotográfica en el Congreso que conmemora esta efeméride, organizada por el Ministerio de la Presidencia con fondos de la Agencia EFE y de la Cámara Baja.

Durante la visita pudieron ver las cuarenta fotografías de EFE que sirven de recorrido visual por los 47 años, dos meses y trece días que cumplirá mañana la Carta Magna.

Instantáneas clave para entender las últimas décadas en España, que van desde la votación del pleno del Congreso en el que se aprobó la Constitución el 31 de octubre de 1978 a la jura de la Carta Magna de la princesa Leonor, heredera de la Corona, al cumplir su mayoría de edad en 2023, pasando por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o la lucha contra el terrorismo.

Además, los reyes pudieron ver el original de la Constitución del 78, el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en 1986, y el que se utilizó en su proclamación como rey en 2014.