Nintendo rescata del olvido ‘Virtual Boy’, incomprendida y pionera de la realidad virtual

De este modo, consciente de que la nostalgia vende, Nintendo lanza hoy de nuevo al mercado ‘Virtual Boy’, 31 años después, con una réplica exacta de ese visor para coleccionistas adaptada a sus consolas híbridas Switch, y otra réplica de cartón.

Con este movimiento, la empresa de Kyoto (Japón) recupera una consola que es casi un objeto de culto, un experimento fallido, apadrinado por el mismísimo creador de la mítica Game Boy, Gunpei Yokoi, del que vendieron en su día menos de 800.000 unidades y nunca llegó a mercados como Europa.

“Con ‘Virtual Boy’ tenían todas las de ganar, iba a ser la primera consola con gráficos estereoscópicos, una pionera de la realidad virtual. Pero se torció muchísimo. Tras 4 años de desarrollo, salió por fin a la venta en el 1995 por la friolera de 180 dolares de la época y de inmediato generó rechazo”, destaca a EFE Miguel Ángel Sánchez, experto y autor del libro sobre videojuegos 'Colosos en Llamas'.

El visor actual mantiene la apuesta por el 3D estereoscópico con un inconfundible diseño en rojo y negro, en sintonía con sus gráficos monocromáticos, mucha más definición y, sobre todo, llega tras superar los problemas de diseño y mareos o migrañas que provocaba el casco original. Una 'Virtual Boy' renovada que además sale a un precio mucho más asequible que la original, 80 euros la réplica para coleccionistas y 20 la de cartón.

“En el original, los gráficos causaban mareos y exigían una postura muy rígida para jugar. Los propios juegos no eran gran cosa, pero la nostalgia pone todo en su lugar y ahora se ve con otros ojos. Nintendo sabe explotar muy bien eso: Saca un nuevo modelo sin los problemas del original, con nuevos juegos y prestaciones a una escala más reducida”, añade Sánchez.

Se trata de darle a la consola una segunda vida como objeto de colección que ahora permitirá a los jugadores redescubrir este clásico en sistemas actuales, combinando la nostalgia con mejoras y funciones como el rebobinado en pleno juego y la personalización de controles con uso de los ‘Joy-con’, los mandos originales de la Switch 1 y 2.

“Este visor es una curiosidad más que demuestra que Nintendo puede hacer del fracaso una virtud y aprovechar el factor nostalgia”, concluye el experto.

‘Virtual Boy’ será ahora un accesorio en el que se podrá introducir la consola Switch o Switch 2 para reproducir esa sensación de realidad virtual panorámica en 3 dimensiones de la original, con juegos en los que la sensación de profundidad es muy espectacular.

Al margen del catálogo original descargable en la tienda online de Nintendo -con títulos como Galactic Pinball, 3-D Tetris, Teleroboxer, Golf o Wario Land-, la consola traerá otras novedades como dos juegos nunca antes publicados: el título de velocidad Zero Racers y el D-Hopper (estilo Zelda original), y ambos recuperados ahora tras ser cancelados del catálogo oficial de 1995.