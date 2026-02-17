Sheinbaum se reúne funcionarios y empresarios canadienses para "estrechar relaciones"

En un comunicado, el Gobierno de México explicó que para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, Sheinbaum recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney.

"En Palacio Nacional, (Sheinbaum) conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald. Una delegación de más de 400 empresarios canadienses visita el país para estrechar relaciones. Hay confianza en nuestra economía", apuntó el mensaje.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, Sheinbaum afirmó que su Gobierno "está fortaleciendo" la relación económica con Canadá tras la visita de una delegación de empresarios de ese país, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

“Estamos fortaleciendo la relación con Canadá (...) Hay 400 empresarios canadienses, están en México. En una jornada de vínculo no solamente con el Gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, señaló la mandataria

La visita ocurre tras encuentros bilaterales previos de Sheinbaum con el primer ministro Carney, y forma parte de la estrategia del Ejecutivo mexicano de atraer capital extranjero en sectores clave, en un contexto en el que el país busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas y reforzar su papel en Norteamérica.

La gobernante mexicana explicó que sostendría reuniones con autoridades canadienses para dar seguimiento a compromisos previos.

Sheinbaum adelantó que recibiría a LeBlanc, junto a miembros de su gabinete “para escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney, que estuvo aquí hace algunos meses”.

Y enmarcó el acercamiento con Canadá dentro de una agenda más amplia de apertura económica hacia otros socios globales, incluidos India y Brasil, además de la actualización del acuerdo con la Unión Europea (UE), con el objetivo de diversificar mercados y ampliar el alcance exportador mexicano.