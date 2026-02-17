Un terremoto de magnitud 4,6 sacude el suroeste de China sin daños reportados

El seísmo se registró a las 23:05 hora local del lunes (15:05 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado en las coordenadas 22,12 grados de latitud norte y 100,82 grados de longitud este, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

Tras el temblor, la Administración de Terremotos de China activó una respuesta de emergencia de nivel IV, la más baja dentro de un sistema de cuatro grados, y coordinó al Centro de Redes Sismológicas y a la oficina sismológica de Yunnan para llevar a cabo labores de evaluación y seguimiento de la actividad sísmica.

El organismo indicó que se reforzará la vigilancia de posibles réplicas y el análisis de la evolución posterior del fenómeno, al tiempo que un equipo de trabajo fue desplazado a la zona para asistir a las autoridades locales en las tareas de respuesta.

La provincia de Yunnan se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del país, debido a la fricción entre las placas tectónicas euroasiática e india, y registra con frecuencia movimientos telúricos de magnitud moderada.

En enero pasado, un terremoto de magnitud 5,1 registrado también en la provincia de Yunnan no dejó víctimas mortales, aunque afectó a cerca de 6.000 personas y provocó daños en viviendas, mientras que en junio del año anterior otro seísmo de magnitud 5 en esta misma región dejó igualmente alrededor de 6.000 afectados y desperfectos materiales, según balances oficiales.