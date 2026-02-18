El superávit fiscal primario de Argentina creció 28,4 % en enero

Este superávit contrasta con el déficit por 2,8 billones de pesos registrado el pasado diciembre.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, en enero hubo un superávit financiero de 1,1 billones de pesos, frente a un resultado positivo por 599.753 millones de pesos en el primer mes de 2025 y un saldo negativo de 3,29 billones de pesos en diciembre pasado.

El superávit financiero logrado en el primer mes del año equivale al 0,1 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 0,3 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo al Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB.