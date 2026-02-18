Gobierno francés pide a izquierdistas excluir a un diputado tras la muerte de joven ultra

El pasado jueves, el ultraderechista Quentin Deranque murió tras recibir una paliza en una confrontación en Lyon entre activistas de ultraizquierda y de ultraderecha, un suceso que llevó al arresto de nueve personas.

La mayoría de los detenidos están relacionados con el disuelto grupúsculo La Joven Guardia, fundado por el diputado Arnault, y entre las cuales está su asesor parlamentario, Jacques-Elie Favrot.

Arnault anunció este martes, tras la detención de Favrot, que iba a poner fin al contrato de su colaborador en la Asamblea Nacional.

En declaraciones este miércoles a la emisora France Info, la portavoz del Gobierno francés recordó que LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon, había "asumido los vínculos" con La Joven Guardia, disuelto en junio pasado por sus posiciones radicales y violentas.

El expresidente francés y actual diputado socialista François Hollande criticó, en otra entrevista al canal BFMTV "la doble responsabilidad de LFI" en este asunto, por haber aceptado tener un "vínculo" con La Joven Guardia y por la voluntad de que el debate público se lleve a cabo con "una cierta brutalidad en la expresión" para plantear la polarización con la extrema derecha.

"La relación ha terminado", dijo Hollande, al manifestar su opinión de que "no puede haber alianza" entre el Partido Socialista y La Francia Insumisa para las próximas elecciones municipales de marzo.

Desde la extrema derecha, el presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, consideró que Arnault "no tiene lugar en la Asamblea" y que nunca debería haber sido diputado teniendo en cuenta su pasado, ya que "está fichado por atentar contra la seguridad del Estado" y había sido condenado por actos de violencia.

El ultraderechista fallecido había acudido el pasado jueves a una concentración convocada por el grupo identitario de extrema derecha Némésis contra la conferencia de la controvertida eurodiputada de LFI Rima Hassan en la facultad de Ciencias Políticas de Lyon.

Tras algunos altercados entre grupos radicales, el joven y dos de sus amigos fueron seguidos por una veintena de encapuchados, y seis de ellos les propinaron una paliza.

Dos de los activistas de extrema derecha pudieron escapar, pero Deranque permaneció inerte en el suelo mientras le golpeaban en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que, dos días más tarde, le causó la muerte en el hospital al que fue trasladado.

Nueve personas fueron detenidas este martes en relación con esa paliza: siete hombres y dos mujeres con edades comprendidas en la veintena.