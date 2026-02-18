Hallan muertos a balazos a tres acusados de asesinar a una niña en Río de Janeiro

Los cuerpos, con las manos y los pies atados y con varios impactos de bala, fueron hallados frente a una iglesia evangélica en el centro de Nova Iguaçu, uno de los municipios de la Baixada Fluminense, una empobrecida y violenta región vecina a esta ciudad brasileña.

Las víctimas fueron identificadas como João Vitor Teixeira Araújo, de 19 años; Lucas Pereira dos Santos Plínio, de 25; Weslley Oliveira de Souza, de 23; y Wilson de Oliveira de Santana Adriiano, de 20.

De acuerdo con la Policía, los tres primeros tenían órdenes de detención en su contra y eran considerados prófugos, luego de que se les identificara como sospechosos de la muerte de Valentina da Costa Eracto dos Santos, una niña de 8 años que murió de un disparo en la cabeza la semana pasada en un intento de robo en Nova Iguaçu.

Wilson de Oliveira, la cuarta víctima, era investigado por supuestos robos cometidos con el mismo grupo, pero hasta el momento no había indicios de su participación en el asesinato de la menor.

El secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, el comisario Felipe Curi, afirmó en un mensaje publicado en sus redes sociales que los sospechosos fueron ejecutados por "narcoterroristas del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro.

De acuerdo con el comisario, los miembros del grupo, que controla el tráfico de drogas en la mayoría de las favelas de la ciudad, asesinaron a los cuatro hombres para evitar que la policía, en la búsqueda de los sospechosos, realizara operaciones en las áreas bajo su control.

Valentina fue tiroteada cuando viajaba con su padre en un vehículo y delincuentes se aproximaron en otro automóvil.

Uno de los atacantes disparó, la bala atravesó el parabrisas e impactó en la frente de la niña, que murió tras ser ingresada en estado grave en un hospital de la región.