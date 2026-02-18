Hallan sin vida al adolescente argentino que desapareció arrastrado por raudal en Paraguay

"Tenemos que confirmar la identidad desde el punto de vista científico", dijo a periodistas el fiscal forense Pablo Lemir.

"La identidad fue confirmada a través de odontología forense y antropología forense, o sea, tenemos la edad correspondiente y la estructura dental correspondiente", agregó.

Las autoridades paraguayas anunciaron poco después de las 12:00 horas locales de hoy que habían hallado un cadáver, que parecía ser de un menor, en las aguas del arroyo Tayazuapé, a unos 5 kilómetros del barrio del mismo nombre donde se produjo la tragedia.

Un fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo y una autopsia, que se completó con el envío de muestras de las huellas dactilares del cadáver a las autoridades argentinas, que deben dar la última confirmación de identidad.

La autopsia indicó que la muerte se produjo por ahogamiento, dijo Lemir.

El abogado de la familia del adolescente, Miguel Godoy, dijo más temprano que el cadáver hallado "indudablemente" es el del joven argentino, al tiempo que agradeció a los tanatorios privados que se han ofrecido a darle sepultura sin coste.

La familia se había instalado en Paraguay hace tres años para escapar del frío clima de Buenos Aires, al estimar este agudizaba los síntomas del asma que el joven sufría.

La tragedia se produjo cuando el adolescente dejó su casa la mañana del viernes para ir a comprar café en una despensa cercana y en medio del aguacero que caía, relató entonces su padre, el paraguayo Reinaldo Suárez.

El hombre también contó que, al parecer, al regresar a casa el adolescente trató de cruzar el raudal que corría por la calle de tierra del barrio, donde avanzan desde diciembre pasado obras para encauzar las aguas pluviales hacia el arroyo cercano.

Al respecto, el defensor de la familia sostuvo que la empresa a cargo de las obras "debe ser investigada", al considerar que en el barrio no existían señalizaciones de seguridad que pudieran haber evitado la muerte del adolescente.

"Esperamos la imputación de los responsables", apuntó.