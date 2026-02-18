Italia, pendiente de un niño de dos años que recibió un corazón dañado en un trasplante

El caso de Tommaso, que ha tenido una amplia repercusión mediática en el país, se remonta al pasado diciembre cuando le fue practicado un trasplante de corazón debido a que padecía una miocardiopatía dilatada, enfermedad que afecta al músculo cardíaco y dificulta el bombeo eficiente de sangre.

Sin embargo, el trasplante no tuvo éxito, ya que el órgano sufrió daños, probablemente por el contacto con hielo seco durante su transporte desde el norte de Italia.

Para mantener al niño con vida, los médicos lo conectaron a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que sustituye temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Actualmente, tras más de cincuenta días bajo soporte vital, el pequeño presenta complicaciones graves, entre ellas una hemorragia cerebral, insuficiencia multiorgánica e infecciones activas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La noche de este pasado martes, el hospital comunicó a la familia la posible disponibilidad de un nuevo corazón compatible, aunque el órgano también está siendo evaluado por otros centros en lista de espera, y la decisión está condicionada por el estado actual del paciente y las complicaciones presentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un equipo multidisciplinar de especialistas en trasplantes pediátricos de varios hospitales italianos, como el Regina Margherita de Turín (norte), el hospital universitario de Padua (norte), el Papa Giovanni XXIII de Bérgamo (norte), el Hospital Bambino Gesú de Roma (centro) y el propio Monaldi, se ha reunido este miércoles en Nápoles para determinar si el menor puede ser sometido a una segunda cirugía.

El caso además está siendo investigado por las autoridades italianas.

Inspectores del Ministerio de Sanidad han comenzado a recabar documentación en el Hospital Monaldi y en Bolzano (norte), ciudad de origen del órgano trasplantado.

Por su parte, la Fiscalía de Nápoles ha abierto un proceso para esclarecer las circunstancias del transporte del corazón, que presuntamente fue conservado en un contenedor fuera de los protocolos establecidos, sin sistemas adecuados de control de temperatura.

Los investigadores están examinando si el uso de hielo seco, en lugar de hielo convencional, pudo provocar un "choque térmico" en el tejido cardíaco, causando daños irreversibles.

Hasta el momento, seis profesionales sanitarios están siendo investigados por posibles errores en la cadena de custodia del órgano, mientras continúan los interrogatorios y análisis técnicos.

Además, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se comunicó el martes con la madre del niño, Patrizia Mercolino, a quién trasladó su apoyo y expresó su deseo de que se esclarezcan las responsabilidades del caso, según declaró el abogado de la familia, Francesco Petruzzi.