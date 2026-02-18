Zelenski sanciona a Lukashenko por el despliegue de misiles Oréshnik en Bielorrusia

En su anuncio de las sanciones, publicado en sus redes sociales, Zelenski afirmó, en alusión a la posición geográfica de Bielorrusia, que está más cerca de Europa que Rusia, que el emplazamiento de estos misiles rusos, capaces de incorporar munición nuclear y utilizados por primera vez en noviembre de 2024 contra Ucrania, supone una amenaza tanto para Ucrania como para los países europeos.

"Trabajaremos con nuestros socios para que esto tenga un efecto global", dijo el presidente ucraniano sobre su aspiración de que las sanciones que ha dictado contra el líder bielorruso -que lleva más de treinta años en el poder y es el más estrecho aliado de la Rusia de Putin- tengan efecto también en Occidente.

Rusia desplegó misiles Oréshnik en Bielorrusia en diciembre de 2025.

Otros de los motivos invocados por Zelenski para sancionar a Lukashenko es la instalación durante "la segunda mitad" del año pasado en territorio bielorruso de repetidores que permiten al Ejército ruso dirigir los drones con los que ataca la parte septentrional de Ucrania, que linda al norte con Bielorrusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Los rusos no habrían podido llevar a cabo algunos de sus ataques, en concreto contra instalaciones energéticas y ferroviarias, en nuestras regiones sin esta asistencia de Bielorrusia”, escribió el líder ucraniano, que mencionó además el suministro por parte de Bielorrusia a Rusia de componentes críticos para la fabricación de armamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Alexandr Lukashenko entregó hace mucho la soberanía de Bielorrusia a cambio de preservar su poder personal”, remachó Zelenski.

Según el decreto de Zelenski con el que sanciona a Lukashenko, publicado en la web de la presidencia ucraniana, la medida consiste esencialmente en la suspensión de los derechos económicos del afectado en Ucrania, lo que en principio tiene efectos meramente simbólicos, al no tener el presidente bielorruso tratos de este tipo con un país que le considera enemigo.