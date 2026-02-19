Bolsa de París cierra a la baja tras récord histórico y resultados corporativos dispares

El CAC-40 se situó en 8.398,78 puntos al cierre, tras alcanzar el récord de 8.429,03 puntos la víspera, superando los 8.362,09 del 9 de enero.

La jornada de este jueves, en la que cambiaron de manos valores por valor de 4.569 millones de euros, estuvo dominada por los resultados empresariales.

Airbus y Renault decepcionaron a los inversores, mientras que Orange y Pernod Ricard registraron cifras positivas.

A pesar de anunciar hoy ganancias históricas, el fabricante aeroespacial europeo Airbus cayó un 6,75 % por sus previsiones menos optimistas de entregas de aviones comerciales en 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El grupo Renault, por su parte, perdió un 3,10 %, debido a la reducción de su margen por la menor rentabilidad de sus vehículos eléctricos. También se vio arrastrado por la caída el fabricante automovilístico Stellantis, que bajó aún más, un 4,37 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muy distinta fue la jornada para el grupo de telecomunicaciones Orange, que subió un 7,46 % tras presentar su plan estratégico para los próximos cinco años y sus resultados de 2025.

El siguiente en el podio de los buenos resultados hoy en el CAC-40 fue el grupo de distribución Carrefour, cuyas acciones subieron un 3,52 % tras presentar ayer su plan estratégico hasta 2030, que prevé centrarse en los que son los tres principales países de su negocio: Francia, Brasil y España.

El gigante de vinos y licores Pernod Ricard fue el tercero entre los que terminaron en números verdes pese a anunciar hoy que su beneficio neto se redujo un 18 % en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026, aún afectado por las ventas en Estados Unidos y China. Sus títulos subieron hoy un 2,74 %.