El superávit comercial de Argentina crece en enero por impulso de las exportaciones

El saldo positivo de enero implicó, además, un leve aumento con respecto al superávit logrado en diciembre de 2025, que había sido de 1.927 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 26 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en enero un 3,9 % interanual, a un total de 12.128 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En enero, Argentina realizó exportaciones por 7.057 millones de dólares, un 19,3 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, las importaciones, por valor de 5.070 millones de dólares, tuvieron una caída del 11,9 %.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo por 18.928 millones de dólares en 2024.