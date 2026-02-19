Macron pide calma tras la muerte de joven ultra por la que estan procesadas siete personas

La polémica creciente en el país viajó hasta la India, donde se encontraba en viaje oficial Macron, que primero filtró una declaración pidiendo evitar una escalada violenta y, posteriormente, a través de los medios pidió a los grupos políticos más radicales que se alejen de los movimientos extremos.

"Los partidos extremos deben hacer limpieza (...) Es un momento de responsabilidad para todas las formaciones políticas", dijo el presidente.

Macron extendió su llamamiento a la prudencia a la primera ministra italiana, la derechista Giorgia Meloni, que definió el asesinato de Deranque como "una herida para toda Europa", enmarcada en "en un clima de odio ideológico que se extiende por varios países".

"Me sorprende ver que personas que son nacionalistas, que no quieren que se les moleste en su país, son siempre las primeras en comentar lo que ocurre en los demás países", replicó Macron, visiblemente molesto por el comentario de Meloni, a quien dijo: "Que cada uno se quede en su casa y las ovejas estarán bien cuidadas".

El peligro de que la tensión vuelva a degenerar en violencia pública centra la atención en la manifestación de homenaje a Deranque convocada para este sábado en Lyon, la ciudad del este del país donde tuvo lugar el crimen.

El alcalde de la ciudad pidió que se prohíba y la Prefectura indicó que lo está estudiando, mientras que los padres de la víctima hicieron saber a través de su abogado que no quieren que la muerte de su hijo se politice y sea objeto de enfrentamientos en el país.

El letrado, Fabien Rajon, aseguró a la radio RTL que tiene elementos que muestran que el crimen fue premeditado y que los autores organizaron una persecución de Quentin y sus amigos por las calles de la ciudad con la intención de matar.

La investigación avanza en esa misma línea, según el fiscal de Lyon, Thierry Dran, que aseguró que pedirá el procesamiento de siete de los once detenidos por homicidio voluntario, al considerar que el elevado número de patadas que el joven recibió en la cabeza, puestas de manifiesto por varios vídeos, buscaban su muerte.

El joven, que había acudido a protestar contra una conferencia de la controvertida eurodiputada izquierdista Rima Hassan el pasado jueves, sufrió la brutal agresión y murió dos días más tarde por un traumatismo craneoencefálico, según la autopsia.

Los inculpados niegan que tuvieran una voluntad homicida, según aseguró el propio fiscal, que señaló que cinco de los siete confiesan haber participado en la pelea, pero niegan que quisieran matarle. Los otros dos se han negado a hablar por ahora.

Todos ellos permanecerán en prisión preventiva a la espera de que avance la investigación, indicó Dran, que señaló que todavía no se ha identificado a todos los participantes en la pelea.

Entre los procesados figura Jacques-Elie Favrot, mano derecha del diputado de la izquierdista La Francia Insumisa Raphaël Arnault, lo que sitúa en una posición incómoda al partido que lidera Jean-Luc Mélenchon.

En las últimas horas se han multiplicado los llamamientos a hacer un cordón sanitario a LFI, partido que en las pasadas legislativas concurrió asociado a socialistas, ecologistas y comunistas y que se benefició del apoyo incluso de los macronistas en algunas circunscripciones.

Las alianzas ya habían comenzado de cara a las municipales del mes próximo, pero cada vez son más los responsables políticos que reniegan de todo acuerdo con las tropas de Mélenchon.

También pidieron la salida del diputado Arnault, algo que rechazó el portavoz nacional del partido, Manuel Bompard, con el argumento de que "el empleador no es responsable de los actos de su empleado".