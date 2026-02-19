Pionyang alaba el reconocimiento de Seúl de incursiones con drones que elevaron la tensión

"Aprecio mucho que el Ministro de Unificación de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur), Chung Dong-young, haya reconocido oficialmente la intrusión provocadora de drones en el espacio aéreo de nuestro país", dijo Kim Yo-jong.

A pesar de las poco frecuentes palabras de alabanza hacia Seúl, la hermana del mandatario señaló que si se repiten las incursiones de drones "habrá consecuencias terribles, independientemente de quién sea el autor intelectual y los medios empleados".

La reacción llega después de que Chung afirmara el miércoles, en una rueda de prensa en Seúl, que tres sospechosos civiles supuestamente enviaron drones a territorio norcoreano en cuatro ocasiones distintas, según una investigación conjunta entre la Policía y el Ejército.

El primer incidente tuvo lugar el 27 de septiembre, mientras que otros dos vuelos fueron registrados el 16 y el 22 de noviembre, y el último el pasado 4 de enero, dijo Chung, según fue citado en un comunicado de su oficina.

Dos de los drones se estrellaron en territorio norcoreano, añadió el ministro de Unificación.

Chung también subrayó la intención de Seúl de restablecer un pacto militar bilateral alcanzado en septiembre de 2018 en un momento de distensión y que ambos abandonaron en años recientes entre renovada tensión, así como de restablecer una zona de exclusión aérea en la frontera con el Norte para rebajar tensiones.

Las afirmaciones del ministro surcoreano concuerdan con las denuncias de Pionyang, que acusó a su vecino del sur de haber violado su soberanía al enviar drones a su espacio aéreo.

El Gobierno del liberal Lee Jae-myung, que llegó a la presidencia surcoreana en junio de 2025, ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte que la de su predecesor, el conservador Yoon Suk-yeol, destituido tras su fallido intento de instaurar la ley marcial en el país asiático.

Yoon, encarcelado y que aguarda hoy un veredicto por insurrección que podría costarle la pena de muerte, ha sido acusado también de ordenar operaciones precisamente con drones en el territorio vecino para provocar una reacción de Pionyang que justificara la imposición del estado de excepción.