Santiago Peña aborda "desafíos de la región" con Marco Rubio y se reúne con Tony Blair

En su cuenta de X, el gobernante dio cuenta de sus reuniones, que completaron su agenda en la capital estadounidense, a donde viajó para participar en la reunión inaugural de la Junta de Paz conformada por su par Donald Trump para resolver conflictos en el mundo, con el de Gaza como primer objetivo.

Peña indicó que en su entrevista con Rubio hablaron "de la agenda bilateral entre Paraguay y Estados Unidos, así como los principales desafíos de la región".

"Conversamos sobre cooperación, comercio, migración y seguridad, tanto en el fortalecimiento de la relación entre nuestros países como en la coordinación regional", añadió el jefe de Estado, al anticipar que Washington y Asunción seguirán "consolidando una alianza estratégica basada en la confianza, el diálogo y objetivos compartidos".

Rubio, entonces senador republicano, visitó el país suramericano en febrero de 2024.

Con Blair, dijo el mandatario paraguayo, conversaron "sobre los programas que impulsa la Junta por la Paz y las iniciativas para la reconstrucción de la Franja de Gaza".

"Coincidimos en que la estabilidad y la paz requieren compromiso concreto, cooperación y trabajo sostenido. Paraguay está dispuesto a acompañar los esfuerzos que promuevan soluciones duraderas", señaló Peña en otra publicación en X.

Blair, quien fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, fue propuesto por Trump para participar de la supervisión de un Gobierno de transición en Gaza.

Por otra parte, Peña aseguró haber presentado, en un encuentro convocado por la organización Americas Society en Washington, a Paraguay como "un país con estabilidad, reglas claras y enormes condiciones para invertir", con potencial -según afirmó- "en sectores estratégicos como servicios, finanzas y tecnología".