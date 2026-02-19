Una pareja británica arrestada en Irán es condenada a 10 años de prisión

Lindsay y Craig Foreman, ambos de 50 años, han negado las acusaciones y permanecen retenidos por separado en la prisión de Evin, en Teherán, utilizada por Irán para recluir a presos políticos.

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, calificó hoy la condena de "absolutamente atroz y totalmente injustificable".

"Seguiremos este caso sin descanso ante el gobierno iraní hasta que Craig y Lindsay Foreman regresen sanos y salvos al Reino Unido y se reúnan con su familia", declaró Cooper a los medios.

El hijo de Lindsay, Joe Bennett, declaró hoy a los medios que la familia está "profundamente preocupada por su bienestar" y agregó que las autoridades iraníes nunca han presentado pruebas de espionaje, por lo que instó al Gobierno británico a "actuar con decisión y utilizar todas las vías disponibles" para conseguir su liberación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La familia afirma que un juez dictó la sentencia en la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán la semana pasada, tras comparecer en una vista judicial el pasado octubre pero sin poder presentar su defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pareja, con domicilio en el condado inglés de Sussex, ha pasado ya por 13 meses en condiciones "extremas", según Bennett, y añadió que estaban rodeados de "suciedad, alimañas y violencia".

Según la BBC, los Foreman están detenidos en pabellones separados de la prisión de Evin, que desde hace tiempo ha recibido críticas por presunta tortura y condiciones inhumanas.

Bennett declaró que la difícil situación de su madre y su padrastro lo tenía "muy preocupado" y que ha presionado repetidamente al Ministerio de Exteriores para que les ayude.

Irán ha arrestado a decenas de iraníes con doble nacionalidad o residencia permanente extranjera en los últimos años, principalmente por cargos de espionaje y seguridad nacional.

Grupos defensores de los derechos humanos afirman que a menudo son detenidos para ejercer presión y liberados solo cuando Irán obtiene algo a cambio.

Las ciudadanas británico-iraníes Nazanin Zaghari-Ratcliffe y Anoosheh Ashoori fueron liberadas en 2022 y se les permitió salir de Irán después de que el Reino Unido liquidara una antigua deuda de 650 millones de libras (747 millones de euros) con Irán.