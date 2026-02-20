Canciller chileno confirma que sanciones de EE.UU. son por proyecto de cable Chile-China

"Estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación"..."en una fase sumamente inicial", recalcó el ministro desde La Moneda (sede de gobierno), y dijo que la Administración de Donald Trump cree que la iniciativa "podría representar una amenaza a su seguridad" para EE.UU..

El canciller anunció también que el Ejecutivo chileno, en una respuesta que calificó como "inédita", presentó una nota de protesta ante Estados Unidos en la reunión sostenida esta mañana con el embajador estadounidense, Brandon Judd, para pedirle explicaciones por la medida.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció la imposición de restricciones de visa a tres miembros del Gobierno del progresista Gabriel Boric, a los que acusó de "dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Aunque oficialmente se desconocen los nombres de los otros dos funcionarios sancionados, la prensa local señala que se trataría del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la remota isla de Pascua, Boric respondió que Chile "es y será autónomo" y recalcó que su Gobierno "jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de la propuesta del llamado Chile–China Express, que conectaría las costas chilenas con Hong Kong, el país suramericano tiene en marcha el proyecto Humboldt, el cable transpacífico desarrollado por Google junto con la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa, que conecta la ciudad porteña de Valparaíso con Sídney pasando por Tahití.