Colaboradora de Machado denuncia que "hombres armados" entraron a su casa en Venezuela

Meda -quien está fuera de Venezuela tras escapar el año pasado junto a un grupo de opositores con los que estuvo asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas- detalló que estas personas llegaron en "seis camionetas" y "estuvieron horas adentro para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen 'Asegurado' e 'Incautado'".

En su cuenta de X, la opositora criticó que esto sucediera el mismo día en el que el Parlamento aprobara una Ley de Amnistía para algunos presos políticos.

"Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que hay un "mensaje claro" de que en Venezuela "no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos (en referencia al Gobierno) pretendan administrar la 'ley' y el 'perdón'".

Meda recordó que su casa había sido allanada en mayo de 2025, cuando aseguró que "13 hombres armados y civiles" se "llevaron cajas con pertenencias" y "destruyeron" su residencia.

Al día siguiente, prosiguió, "allanaron" la casa de su madre, "se robaron su carro", "clausuraron" la residencia luego de "desmantelarla" y, subrayó, "nadie puede entrar".

La Ley de Amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país, mientras que ONG y opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.

Meda permaneció asilada desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025 junto a otros colaboradores de Machado en la residencia del embajador argentino, luego de que la Fiscalía anunciara una orden de arresto en contra de ellos por varios delitos, como traición a la patria y conspiración.

En mayo de 2025, Estados Unidos confirmó que todos estos opositores asilados en la residencia de la embajada argentina fueron "rescatados" y llevados a territorio estadounidense.