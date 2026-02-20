Duro revés para Trump y sus tarifas en la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.
Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Recargo mínimo universal
Desde principios de abril de 2025, todos los productos que ingresarían a Estados Unidos estaban sujetos a un recargo del 10% en el marco del régimen mínimo universal. En este grupo fue incluido Paraguay.
Se prevé que este porcentaje sea mayor para los principales socios comerciales, en particular aquellos con los que Washington considera tener un déficit comercial.