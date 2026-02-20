El candidato izquierdista López Chau afirma que Perú "no necesita salvadores ni caudillos"

"Apostamos por un liderazgo institucional, digno y democrático", señaló López Chau durante un mitin realizado en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de Lima.

El representante del partido izquierdista Ahora Nación agregó que la corrupción afecta la calidad de vida de los ciudadanos ya que "no solo roba dinero y salarios", sino también "hospitales, seguridad, carreteras, educación y oportunidades".

"Lo más grave es que quieren que nos acostumbremos a esta situación, y no nos vamos a acostumbrar", enfatizó.

López Chau, quien fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también dijo que la inseguridad y el desorden no son inevitables y que "gobernar no es pelear todos los días: es poner orden".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El candidato aseguró, en ese sentido, que su propuesta "es clara: recuperar la seguridad, limpiar el Estado, reactivar la economía, garantizar servicios básicos y devolverle liquidez a la economía".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que en sus diferentes viajes de campaña por el país, los ciudadanos lo saludan "espontáneamente", por lo que cree que su candidatura es "una opción para recuperar el rumbo del Perú".

Un sondeo de opinión difundido este viernes por la emisora RPP señaló que López Chau ha avanzado al tercer lugar en las preferencias para ocupar la Presidencia de Perú, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales en el país.

El sondeo, realizado en zonas urbanas por la empresa privada CPI, señaló que el exrector recibe actualmente un 5,1 % de las preferencias, por detrás del 13,9% del exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga y el 7 % de la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El sondeo también señaló que hasta el momento "un significativo" 29,1 % de electores permanece indeciso y el 16,1 % afirma que optará por el voto en blanco, nulo o viciado.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.