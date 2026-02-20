España apela al "diálogo y la diplomacia" para resolver la crisis entre EEUU e Irán

En declaraciones a la prensa en Barcelona antes de presentar la Estrategia Asia-Pacífico 2026-2029, Albares se refirió a las tensiones entre Irán y Estados Unidos, en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.

Esta "acumulación de fuerzas" por parte de Estados Unidos hace indicar, según el ministro, que "se baraja el uso de la fuerza", algo que España rechaza, a la par que ha pedido a Irán que "regrese a las mesas de negociación".

En paralelo, exigió al régimen iraní que "cese la represión contra personas" que están pidiendo "simplemente la más mínima y normal libertad y lo están haciendo ejerciendo su derecho de manifestación pacífica".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los "próximos diez días" si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Irán informó este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región.