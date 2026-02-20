Juan Gabriel Vásquez cree que la ruptura de realidad común impulsa autoritarios como Trump

El autor, ganador del Premio Alfagura de 2011, señaló en una entrevista con EFE que los autoritarismos como los de Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que no se diferencian demasiado, han "venido de la mano" con "la ruptura de la realidad común".

Para Vásquez, el segundo mandato de Trump, que comenzó en enero de 2025, no solo está provocando "la destrucción desde adentro de una democracia de tradición venerable y además de mucha influencia en la vida democrática de otros países, como es Estados Unidos, sino la ruptura a conciencia del orden internacional".

"Yo lo que veo es la terquedad con la que Trump pretende hacer estallar por los aires el orden que habíamos conseguido desde 1945 y que pasa ahora también por el debilitamiento de la unidad europea, por ejemplo", detalló.

A renglón seguido señaló: "Europa se ha convertido en uno de los grandes enemigos del trumpismo, de estos nuevos autoritarismos de extrema derecha, y representa, por ejemplo, uno de los pocos obstáculos que quedan en el mundo contra la victoria, vamos a decirlo así, de esa alianza entre los autoritarismos y las plataformas (de Internet)".

Ante el auge de figuras autoritarias, Vásquez lamentó que el liberalismo, "en su sentido filosófico en el mundo entero", es culpable por no defender los logros de las democracias desde 1945.

"Merecen críticas, son imperfectas, son defectuosas, pero han representado equilibrio y han evitado guerras. Y creo que no las hemos defendido con la suficiente convicción y hemos dejado que se siembre el veneno de una especie de escepticismo que los autoritaristas han explotado de manera muy exitosa. Lo que vemos ahora es las consecuencias de eso, que serán nefastas", agregó.

Vásquez -que promociona su más reciente libro, 'Esto ha sucedido' (Alfaguara), que recoge columnas publicadas en el diario español El País- afirmó además que las figuras autoritaristas se dieron cuenta "del enorme poder de la desinformación en las nuevas tecnologías".

"Y lo que estamos viendo es solo la exacerbación de eso que ha conducido a sociedades no solo más divididas, sino más violentas y más capaces de tolerar la violencia cuando nos conviene políticamente", concluyó.