20 de febrero de 2026 - 18:50

Opera prima de mexicana Fernanda Tovar, 'Chicas Tristes', gana dos premios en Berlinale

Berlín, 20 feb (EFE).- La opera prima de la mexicana Fernanda Tovar, 'Chicas Tristes', una coproducción de México, España y Francia, ganó este viernes el premio Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección "Generación" de la 76ª edición del festival de cine Berlinale.

Según el jurado juvenil, esta película "impacta con fuerza", ya que "la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible".

El jurado internacional se mostró por su parte "profundamente conmovido" por el humor, la tristeza y el realismo del filme.

La película, que celebró su estreno mundial en la programación de "Generación 14plus", relata la estrecha amistad entre la Maestra y Paula, de 16 años.

Son las nadadoras más fuertes de su equipo y entrenan juntas durante el verano para representar a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de Natación.

Una noche, en una fiesta, Paula termina a solas con Daniel, un buen amigo y su amor platónico desde hace tiempo. Entre reguetón, coqueteos y tragos, Paula y Daniel se meten juntos al baño. Poco después, la Maestra percibe que algo ha cambiado.

Paula parece distante y profundamente triste. Al principio insiste en que no pasa nada, pero la Maestra sigue insistiendo hasta que su amiga empieza a hablar sobre lo que ocurrió aquella noche.

En busca de respuestas, intentan ponerle nombre a la experiencia, y lo que encuentran resulta devastador. A medida que ambas reaccionan de maneras distintas, su vínculo se pone a prueba. Paula necesita tiempo, mientras que la Maestra siente la necesidad de hablar.

El miedo y los sentimientos de culpa y rabia comienzan a fracturar su amistad, empujándolas hacia una decisión que redefinirá quiénes son, juntas y por separado.

"Al abordar la violencia sexual y sus consecuencias, explora con destreza las complejas dinámicas entre dos jóvenes mujeres mientras reconcilian sus emociones y su amistad. Se trata de un largometraje debut extraordinario, perfectamente calibrado: amoroso, intenso y lleno de vida", destacó el jurado internacional.

El jurado juvenil consideró a su vez que la profunda amistad y el amor entre los personajes del filme se ven reforzados por el apoyo y la solidaridad, y que "cada plano parece una historia en sí misma, aportando a la narrativa general".

"La interacción entre imágenes, colores y emociones nos sumerge en el relato, y la película plantea preguntas, es compleja y deja espacio para encontrarse a uno mismo, contar historias y superar problemas", indicó.