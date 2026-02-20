Paraguay firma ampliación de acuerdo migratorio y que permitiría enviar a rechazados por EE.UU.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado hoy, indica el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, firmó con Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la ampliación del memorando de entendimiento o acuerdo migratorio y que “amplía la cooperación en materia migratoria entre ambos países y permite que migrantes que no son recibidos en los EE.UU. puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”.

El documento, sin embargo, no aclara si excluye a los deportados o son solo los que son rechazados en la sección de migraciones o control fronterizo en Estados Unidos. A diferencia, el acuerdo de agosto de 2025 especifica que se trata de solicitantes de asilo.

Se aguarda el retorno del canciller Ramírez para dar a conocer los detalles de esta extensión del memorando firmado en Washington en 2025.

En agosto de 2025, los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el país norteamericano presentar sus solicitudes en Paraguay. El documento diplomático, incluido en el programa conocido como “Tercer País Seguro” tuvo aplicación inmediata. Sin pasar por la aprobación del Congreso.

CONARE, un “filtro”

De momento fuentes diplomáticas indicaron que la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) de Paraguay actuaría como un “filtro” para determinar si permite o no el ingreso de extranjeros rechazados por Estados Unidos.

Según el reporte del Ministerio de Exteriores, “esta iniciativa refuerza la cooperación de nuestro país con los EE.UU. pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren”.

Además, menciona que “este memorándum se complementa con el acuerdo firmado en agosto del año pasado entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) de Paraguay y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección".