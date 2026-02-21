Acuerdos y diversificación en pugna por las tierras raras: ¿Es viable desbancar a China?

Este grupo de 17 elementos químicos –escandio, itrio y los 15 lantánidos–, presentes en teléfonos móviles y vehículos eléctricos, se sitúa en el centro del pulso entre Washington y Pekín, y el gigante asiático los ha utilizado como elemento de presión en la guerra comercial, con restricciones a su exportación.

Pero, ¿se puede desbancar a China en esta industria o, al menos, reducir la dependencia hacia el gigante asiático?

"Es viable reducir significativamente la dependencia, pero no desplazar completamente a China en el corto plazo", asegura a EFE la economista jefe para Asia-Pacífico del banco de inversión francés Natixis, Alicia García-Herrero.

Estas son algunas claves sobre el dominio de Pekín y los esfuerzos de Occidente y el Sur Global por contrarrestarlo:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

China posee el 49 % de las reservas de tierras raras del planeta, aunque cuentan con yacimientos países como Brasil, India, Australia, EE. UU., Vietnam, Birmania (Myanmar), Indonesia o Groenlandia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pekín controla alrededor del 70 % de la producción mundial y el 90 % del procesamiento, el paso más complejo de la cadena, pues estos elementos están tan unidos en la naturaleza que separarlos requiere de numerosos procesos químicos y contaminantes.

El práctico monopolio de China es fruto de décadas: en los años 80 ya clasificó como estratégicos estos recursos y empezó a proporcionar subsidios a empresas nacionales para explotarlos y a perfeccionar técnicas de procesamiento.

"Llevaría muchos años desarrollar con éxito cadenas de suministro alternativas", afirma a EFE el economista de Capital Economics Hamad Hussain, especializado en materias primas y clima.

La diversificación que persiguen activamente EE. UU., algunos de sus aliados y potencias emergentes como Brasil –con las terceras mayores reservas de tierras raras y que controla el 90 % del niobio mundial– e India podría materializarse entre 2030 y 2035, pero China mantendría todavía entre el 50 y el 75 % del mercado refinado aproximadamente, según García-Herrero.

Brasilia y Nueva Delhi firmaron este sábado, durante la visita a India del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, un acuerdo por el que las empresas indias podrían adquirir activos mineros en Brasil e importarlos a coste cero, con vistas a contrarrestar la hegemonía de Pekín en minerales críticos y tierras raras.

"Fortalecer lazos Sur-Sur reduce la exposición a China, pero resultados concretos tardarán años en llegar por la falta de infraestructura de Brasil y las divisiones internas en el país sobre la explotación de estos recursos", subraya la economista española.

EE.UU. ha firmado en los últimos meses acuerdos en minerales críticos y tierras raras con Australia –cuarto país con más tierras raras–, Japón, Malasia e Indonesia.

Yakarta, que posee las mayores reservas de níquel del planeta y recientemente identificó ocho yacimientos con potencial de albergar tierras raras, cooperará con empresas estadounidenses en extracción, producción y procesamiento de estos recursos, según un acuerdo anunciado esta semana.

El "impacto tangible" de los acuerdos –dice García-Herrero– es que "aceleran la capacidad no china" y "fortalecen la resiliencia" en sectores como la defensa y los vehículos eléctricos, si bien "efectos reales" como nuevas plantas y contratos de compraventa tardarán alrededor de un quinquenio en llegar.

La Unión Europea importa alrededor del 70 % de tierras raras de China y prácticamente no tiene producción nacional, apunta el Foro Económico Mundial. Estos recursos motivan en parte la ambición expansionista de Donald Trump en Groenlandia.

El reciclaje de tierras raras es uno de los métodos señalados por los expertos como baza ante el dominio chino. "Será probablemente parte de la solución", sostiene Hussain.

García-Herrero, por su parte, afirma que, si esta práctica se escala, podría cubrir entre el 15 y el 40 % de la demanda futura en imanes permanentes y electrónicos -presentes en vehículos eléctricos, móviles u ordenadores, entre otros- entre 2030 y 2035.

Entre los factores que frenan su escalada figuran los "complejos y costosos" procesos que requiere recuperar y separar minerales entre el desecho, y la necesidad de apoyo gubernamental y amplia coordinación entre países.

Las apuestas son variadas pero complejas, sin una solución a corto plazo al dominio chino. Como dijo el "padre" de la apertura económica china, Deng Xiaoping, en 1992: "Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras".