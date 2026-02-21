Carlos Vives y el Grupo Niche lamentan muerte de Willie Colón y exaltan su legado musical

"Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie", manifestó Vives en su cuenta de X.

Willie Colón, uno de los iconos de la salsa y autor de éxitos como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como "trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura".

"Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre", señaló en sus redes sociales el Grupo Niche sobre la obra musical de Willie Colón.

La orquesta colombiana señaló que el artista, deja "un legado inmenso" y "la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave".

"Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna", agregó el Grupo Niche.

William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York, fue también poeta, arreglista, productor y director musical.

Su carrera musical comenzó a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Willie Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.