‘Crisol’, folclore religioso español y terror para un videojuego que rompe fronteras

Un título que sitúa al jugador en una inquietante isla en la que deberá descubrir el misterio de un universo oscuro de rituales e iconografía perturbadores. Un juego de acción y terror en primera persona en el que destaca el diseño de arte, en personajes y escenarios, y una historia tan profunda como frenética.

“Tenemos unas críticas excelentes. Miles de personas están dejando sus comentarios y el resultado es bastante halagüeño. Queríamos crear un videojuego con un nivel de producción un poquito por encima de la media en España y hacer nuestra versión del folclore español con una historia cautivadora de más de 10 horas”, destaca en una entrevista con EFE David Carrasco, CEO de la empresa responsable del juego, Vermila Studios.

El juego sale al mercado a un precio inferior a los 20 euros, muy lejos de los 70 euros de media habituales en lanzamientos con tanto desarrollo, y en apenas unos días ha recibido notas muy positivas en medios especializados, como en el portal estadounidense 'Metacritic', donde la comunidad le premia actualmente con un 86 sobre 100.

Algunos de los puntos fuertes del juego son sus gráficos, detallados y creativos, la reinterpretación terrorífica de la iconografía del folclore español, una exploración inmersiva llena de sorpresas, una acción repleta de tensión y enemigos grotescos, dificultad alta o una atmósfera que atrapa desde el primer minuto de juego.

“Hemos intentado usar elementos de distintos lugares y monumentos de España, con múltiples influencias, y lo hemos construído para que tuviera consistencia artística. Contamos además con un personaje que usa su propia sangre como munición, sacrificándose. Es una mezcla entre el horror clásico de 'Resident Evil' y un universo al más puro estilo Bioshock”, detalla.

El juego llega después de 5 años de trabajo en el que ha intervenido un equipo de 21 personas, de los que casi la mitad se han dedicado al diseño de arte y escenarios. Un ambicioso primer juego de este estudio de Madrid que ha contado con un presupuesto de entre 4 y 5 millones de euros.

Un lanzamiento que muestra el buen estado del videojuego en España, con títulos de éxito internacional como ‘Luto’, ‘Blasphemous’ o ‘Blades of Fire’, y en concreto del desarrollo en ciudades como Madrid, donde el sector facturó el año pasado más de 1.200 millones de euros y empleó a más de 6.000 profesionales especializados.

“Hay un montón de pequeños y grandes estudios en España que están haciendo excelentes videojuegos y eso es muy bueno. Poco a poco vamos a ir atrayendo el interés de más inversores. Todavía nos falta un poquito para tener más apoyo”, añade Carrasco.

Ahora, tras el lanzamiento del juego, no descartan seguir trabajando en contenido adicional para este título (un DLC) o embarcarse en una continuación de la historia.

“Nos gustaría mucho poder continuar. El universo ‘Crisol’ es muy amplio y podemos explorar todas sus posibilidades. Este es nuestro primer título, quizá se nos fue la mano y creamos algo demasiado grande, pero estamos muy contentos de haberlo logrado. Va a ser una referencia de lo que se puede hacer en España”, concluye.