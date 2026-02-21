Dos ciudades de Honduras prohíben eventos de la comunidad "therian" en espacios públicos

La alcaldía de La Ceiba informó a través de un comunicado de que "no ha otorgado ningún tipo de permiso" para el denominado "Encuentro therian", que estaba previsto para este fin semana en la Plaza Central de esa ciudad.

El gobierno local de dicha localidad caribeña subrayó que los espacios públicos de La Ceiba, ciudad conocida también como "Ceibita, la bella" y "La novia de Honduras", están destinados exclusivamente a fomentar actividades de carácter "familiar, religioso, cultural y cívico".

"Cualquier invitación que circule a través de las diferentes redes sociales señalando este tipo de eventos es bajo la responsabilidad de quienes atiendan y acudan", advierte el documento.

Por su parte, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, manifestó también su rechazo a que el casco histórico de la ciudad albergue el próximo sábado este tipo de eventos, al considerar que su naturaleza no es compatible con el uso adecuado de los espacios públicos.

"No concebimos nosotros en convertir la Plaza Central en un zoológico, es totalmente negativo, por lo tanto no estamos de acuerdo", declaró el alcalde, sumándose así a la postura del burgomaestre de La Ceiba, Bader Dip.

Miranda explicó que cualquier evento en la vía pública debe contar con el aval del Juzgado de Policía, ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Municipalidades.

"La Plaza Central tiene su reglamentación y se maneja a través del Juzgado de Policía, que es el encargado de extender los permisos para los actos públicos porque hay que cumplir con los parámetros establecidos en la Ley de Municipalidades", enfatizó el funcionario.

A estos casos se ha sumado una nueva convocatoria en la ciudad de Siguatepeque, en la región central de Honduras, donde grupos de la comunidad "therian" han programado un encuentro para el próximo día 25 en la plaza La Amistad.

Hasta el momento, la alcaldía de Siguatepeque no se ha pronunciado oficialmente sobre la actividad ni ha aclarado si otorgará los permisos correspondientes.

En Honduras, la difusión de estas convocatorias en redes sociales ha generado un intenso debate sobre el uso del espacio público y la libertad de expresión.

El fenómeno "therian", personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado a internet y a las redes sociales, con fotografías y vídeos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.

El movimiento 'therian' surgió en la década de 1990, pero ahora alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.