India y Brasil crean un eje trilateral para el soporte de su flota de submarinos Scorpène

"El acuerdo trilateral entre Mazagon Dock y las armadas de la India y Brasil será parte de las actividades de mantenimiento de submarinos de la clase Scorpène y otros buques militares", anunció el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su declaración oficial tras reunirse en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Tanto la India como Brasil operan el mismo modelo de sumergible de diseño francés, de manera que al unir capacidades con Mazagon Dock, el mayor astillero de la India y responsable de la construcción local de estos submarinos, Brasil accede a esta infraestructura de mantenimiento.

"Nuestra cooperación en el sector de la defensa está creciendo de manera constante, lo que refleja una profunda confianza mutua y alineación estratégica; continuaremos fortaleciéndola", afirmó Modi en su intervención.

Tras el encuentro, Lula anunció también la apertura de una oficina de la aeronáutica Embraer en la capital india en un paso más del fabricante brasileño para producir aviones en el país asiático.

"En el área de defensa, nuestra industria ha estado fortaleciendo su presencia en la India, como se puede ver con la apertura de la oficina de Embraer en Delhi", añadió Lula.

La apertura de la sede de Embraer en la capital india, llega después de que a finales de enero pasado la brasileña anunciara un acuerdo el grupo indio Adani.

Este proyecto se centra en la instalación de una Línea de Montaje Final para aviones de transporte regional, un segmento para conectar ciudades medianas en la India y un hito para la firma brasileña, que producirá por primera vez aviones de pasajeros en el país asiático.

Ambos líderes indicaron esta semana durante la Cumbre de Impacto de la IA 2026 que su sintonía es el motor de una agenda que busca "descolonizar" el acceso a la tecnología y reformar las instituciones globale en un giro hacia las voces del hemisferio sur en un escenario internacional "turbulento".