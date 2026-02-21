Irán condena los ataques israelíes contra Líbano y responsabiliza a garantes de la tregua

Al condenar los ataques, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, denunció la “continuación de las graves violaciones de la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano, así como del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024”.

En un comunicado, el diplomático recordó la “responsabilidad directa” de Estados Unidos y Francia como garantes del alto el fuego “en los crímenes” israelíes.

El Ejército israelí ha informado de que, en los bombardeos del viernes por la noche contra la zona libanesa de Baalbek (este), donde al menos diez personas murieron, entre ellos varios “terroristas del arsenal de misiles de Hizbulá”, cuerpo responsable de lanzar misiles al Estado de Israel, otras 24 personas resultaron heridas.

Asimismo, indicó que en otro ataque contra el mayor campo de refugiados palestinos en el Líbano, Ain al Helu (sur), murieron dos milicianos del grupo islamista Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel ha bombardeado prácticamente a diario el Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre de 2024, mientras que no se han registrado lanzamientos por parte de Hizbulá hacia territorio israelí desde finales de ese año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cadena de televisión israelí 12 apuntó esta semana que las fuerzas armadas de Israel han escalado sus ataques contra el Líbano en los últimos días para minar la capacidad de Hizbulá de asistir a Irán en caso de que se produjera una escalada bélica regional, a la luz de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a la República Islámica.