Israel dice que mató a "varios terroristas" en ataques en Líbano que causaron 10 muertos

"Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a varios terroristas del arsenal de misiles de Hizbulá en tres centros de mando en la zona de Baalbek en Líbano", recoge el comunicado castrense.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes no se pronunciaron sobre cuántos de los diez fallecidos pertenecían al grupo chií libanés. En otro ataque del viernes contra el mayor campo de refugiados palestinos del Líbano, Ain al Helu (sur), murieron dos milicianos del grupo islamista Hamás, según reivindicó la organización.

"El enemigo israelí lanzó varios ataques en pueblos del valle de la Becá (en el que se encuentra Baalbek) que resultaron en el martirio de 10 ciudadanos e hirieron a otros 24, incluidos tres niños", advirtió por su parte el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El Ejército israelí reiteró que los presuntos milicianos estaban trabajando para "acelerar la preparación de la organización y aumento de la fuerza" de esta misma, alegando que preparaba ataques con Israel.

"El arsenal de misiles de Hizbulá es el cuerpo responsable de lanzar misiles al Estado de Israel y ha estado planteando recientemente lanzamientos de esta naturaleza a territorio israelí", afirman las fuerzas armadas.

Israel ha bombardeado prácticamente a diario el Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre de 2024, mientras que no se han registrado lanzamientos por parte de Hizbulá a territorio israelí desde finales de ese año.

La cadena de televisión israelí 12 apuntó esta semana que las fuerzas armadas de Israel han escalado sus ataques contra el Líbano en los últimos días para minar la capacidad de Hizbulá de asistir a Irán en caso de que se produjera una escalada bélica regional, a la luz de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a la República Islámica.