Venezuela: Parlamento asegura que se están liberando a cientos de personas tras amnistía

“En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, afirmó el parlamentario durante una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula la Cruz Roja de Venezuela.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

El diputado no ofreció más detalles sobre las liberaciones, las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.

Comisión parlamentaria en sesión permanente

Señaló que la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la ley, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, está en “sesión permanente” para analizar las solicitudes de amnistía.

“Hasta ayer, teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido, nuevas, 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, agregó que también se tiene previsto atender la solicitud de amnistía de “más de 11.000” personas con medidas sustitutivas de libertad, como régimen de presentación ante tribunales o prohibición de salida del país, para que “puedan disfrutar libertad plena”.

Actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial

El viernes, el diputado Arreaza indicó en una entrevista televisiva que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante los “tribunales competentes”, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

Las autoridades venezolanas establecieron un protocolo para la aplicación “expedita” de la ley, redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron el viernes los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, junto a la comisión parlamentaria.

Cuestionamientos y cifras de presos políticos

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.

Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.