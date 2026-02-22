Bomba Estéreo debuta en Viña: "Es increíblemente importante para una banda alternativa"

Saumet explicó en una conferencia de prensa que Chile "es el país más grande a nivel de fans de Bomba Estéreo en Latinoamérica" y que la banda ha tenido "una conexión muy fuerte" con el país suramericano.

El segundo día de festival este lunes comenzará con una actuación de los británicos Pet Shop Boys y cerrará con la de los colombianos.

Bomba Estéreo es un grupo colombiano independiente que se ha caracterizado por realizar música contemporánea con grandes mezclas tradicionales, inspirando nuevos movimientos alejados del sonido más comercial, pese a dar un gran salto mediático con su colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny con 'Ojitos Lindos'.

La cantante de Bomba Estéreo, que actuará en una de las noches más diversas del Festival, agregó que no es "solo una artista" y que se identifica con ser "muchas más cosas" como persona.

"En la parte laboral todo es importante, pero siento que en la parte personal y espiritual cada vez quiero desidentificarme de ser solo una artista. Soy muchas más cosas. Lo que pase (en relación a actuar en Quinta Vergara, el escenario viñamarino) es lo que tiene que pasar en mi vida y eso no marca el resto de cosas que hago", explicó.

Preguntada por la variedad de la jornada de este domingo del festival, Li Saumet adujo que "en cualquier escenario se pueda presentar cualquier tipo de música", lo que es "fundamental", dijo, "para que todos abramos nuestras mentes".

"Todo es importante: desde tocar en una tiendita para cinco personas, como tocar en un festival gigante como Viña o como estar en el carnaval tocando para tus amigos o cantar con Bad Bunny en un estadio", sentenció la artista.

Bomba Estéreo cerrará la segunda gran noche mañana del Festival Internacional Viña del Mar en una parrilla que acompañará las actuaciones de las competencias internacionales y folclóricas del festival así como al humorista chileno Rodrigo Villegas.