EEUU convoca una nueva ronda de conversaciones en Washington sobre el Sáhara Occidental

Las reuniones mantendrán el "mismo formato" a nivel ministerial que el encuentro del 8 y 9 de febrero en Madrid y se celebrarán en la más estricta confidencialidad, según adelantaron las mismas fuentes.

Washington impulsó esta toma de contactos tras la aprobación en octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que insta a las partes a volver a la mesa de negociaciones tomando en consideración la propuesta marroquí de autonomía sobre la excolonia española.

Según fuentes consultadas por EFE, las conversaciones de Madrid terminaron sin avances significativos y con la propuesta de continuar los contactos en un nuevo encuentro convocado finalmente para este lunes y martes en la capital estadounidense.

El asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos árabes y de Oriente Medio, Massad Boulos, se limitó a confirmar la celebración de las consultas al término de la reunión en la capital española sin aportar detalles sobre su contenido.

"Bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Estados Unidos mantiene su compromiso con una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que promueva una paz duradera y un futuro mejor para todos en la región", dijo entonces Boulos.

En el encuentro también participaron delegaciones de alto nivel de Washington y de Naciones Unidas para facilitar un acuerdo entre las partes que ponga fin a un conflicto que dura más de medio siglo.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui que incluya tanto la propuesta de autonomía como la independencia.