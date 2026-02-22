No es la congresista colombiana Ángela Vergara con una gorra del movimiento MAGA

Usuarios en redes sociales como Facebook y X difunden una secuencia en la que se ve a una mujer bailando con la gorra del movimiento MAGA, seguida por un video en el que aparece la congresista colombiana Ángela Vergara denunciando la captura de su hijo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Mi hijo no es un indocumentado, mi hijo es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles de latinos hoy están sufriendo en Estados Unidos”, se le escucha decir a la representante a la Cámara por el Partido Conservador colombiano.

El material se difunde junto a comentarios que señalan a Vergara de ser la mujer que aparece bailando en la grabación inicial.

La mujer que aparece bailando con una gorra del movimiento MAGA es la diputada chilena Camila Flores, como lo demuestran diferentes búsquedas en línea que conducen al video publicado en su perfil de TikTok. Además, este material fue desmentido por la congresista colombiana señalada en redes sociales.

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google localiza a una versión de la grabación en la que aparece la mujer bailando, publicada el 24 de enero de 2025 en TikTok. Este material se acompaña de una descripción en la que se mencionan los términos “Camila Flores” y “diputada”.

La mujer que aparece en el video es la diputada chilena Camila Flores, quien publicó el material originalmente en su cuenta oficial de TikTok el 6 de noviembre de 2024, de acuerdo con una búsqueda avanzada en Google con palabras clave.

Por otra parte, la congresista colombiana desmintió este contenido a través de una publicación en su perfil en X, en la que le responde al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien replicó esta falsedad en una publicación eliminada posteriormente.

"Señor Presidente @petrogustavo, las bodegas pueden equivocarse, pero usted no: no soy la persona del video (sic)", dice en el tuit Vergara.

A través de una grabación publicada en línea, Vergara aseguró que su hijo cuenta con un permiso de trabajo, el número de sanidad social y una audiencia programada para 2028 para tratar sus trámites de asilo.

Una investigación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025, según informó EFE.

En definitiva, no es cierto que la mujer que aparece en un video bailando con una gorra del movimiento MAGA sea Ángela Vergara. Se trata de la diputada chilena Camila Flores, como lo demuestran diferentes búsquedas en línea que localizan el material original y el desmentido de la congresista colombiana.