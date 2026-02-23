Crisis Irán-EE.UU. podría escalar

La crisis entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos -que exige al régimen teocrático un acuerdo nuclear amplio- podría escalar. Mientras, Oman busca concretar una nueva ronda de negociaciones indirectas el próximo jueves.

Irán advirtió que considerará “un acto de agresión” cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que sopesa esta posibilidad, reportó AFP.

Lea más: EE.UU. aumenta presencia militar en Medio Oriente para presionar un acuerdo con Irán

Ambos países celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

Próxima ronda de negociaciones

Irán y Omán han confirmado más conversaciones el jueves, pero Estados Unidos no lo ha hecho, según la agencia francesa de noticias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Sobre la primera pregunta acerca de un ataque limitado, no hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final” , declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en Teherán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Irán insiste en que no permitirá la inspección de las instalaciones nucleares

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que “considera” un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

“Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos”, recalcó Baqai.

Ataque limitado

Cuando un periodista le preguntó la semana pasada a Trump “¿Considera un ataque limitado si Irán no alcanza un acuerdo?”, el presidente estadounidense contestó: “Lo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

El jefe de la diplomacia iraní Abás Araqchi encabeza las negociaciones por parte de Teherán, mientras que Estados Unidos está representado por el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Lea más: Trump evalúa posibles ataques a Irán, según CBS

Trump se pregunta por qué Irán no ha “capitulado” ante este impresionante despliegue militar, declaró Steve Witkoff, durante una entrevista en Fox News realizada el jueves y emitida el sábado.

El portavoz de la diplomacia iraní declaró hoy que los iraníes nunca se han rendido en su historia.